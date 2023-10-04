«МЮ» пропустил 18 голов в 10 матчах сезона — это худший результат клуба за 57 лет
«Манчестер Юнайтед» пропустил 18 голов в стартовых 10 матчах сезона во всех турнирах. В последнем матче манкунианцы дома проиграли «Галатасараю» (2:3) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.
Таким образом, «красные дьяволы» показали худший результат в истории клуба за 57 лет. В сезоне-1966/67 команда пропустила 20 голов в первых 10 матчах сезона.
В следующем матче «МЮ» сыграет дома с «Брентфордом» в АПЛ 7 октября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|7
|6
|0
|1
|17-5
|18
|
2
|Тоттенхэм
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Ливерпуль
|7
|5
|1
|1
|16-7
|16
|
5
|Астон Вилла
|7
|5
|0
|2
|18-11
|15
|
6
|Брайтон
|7
|5
|0
|2
|19-14
|15
|
7
|Вест Хэм
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|
8
|Ньюкасл
|7
|4
|0
|3
|18-7
|12
|
9
|Кр. Пэлас
|7
|3
|2
|2
|7-7
|11
|
10
|МЮ
|7
|3
|0
|4
|7-11
|9
|
11
|Челси
|7
|2
|2
|3
|7-6
|8
|
12
|Нот. Форест
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
13
|Фулхэм
|7
|2
|2
|3
|5-12
|8
|
14
|Брентфорд
|7
|1
|4
|2
|10-10
|7
|
15
|Вулверхэмптон
|7
|2
|1
|4
|8-13
|7
|
16
|Эвертон
|7
|1
|1
|5
|6-12
|4
|
17
|Лутон Таун
|7
|1
|1
|5
|6-14
|4
|
18
|Бернли
|7
|1
|1
|5
|6-16
|4
|
19
|Борнмут
|7
|0
|3
|4
|5-15
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
Результаты / календарь
1 тур
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13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.10
|14:30
|
Лутон Таун – Тоттенхэм
|- : -
|7.10
|17:00
|
Бернли – Челси
|- : -
|7.10
|17:00
|
Эвертон – Борнмут
|- : -
|7.10
|17:00
|
Фулхэм – Шеффилд Юн.
|- : -
|7.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|7.10
|19:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|- : -
|8.10
|16:00
|
Брайтон – Ливерпуль
|- : -
|8.10
|16:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
|8.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|- : -
|8.10
|18:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|5
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|7
|1
|3
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|5
|1
|1
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