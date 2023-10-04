«МЮ» пропустил 18 голов в 10 матчах сезона — это худший результат клуба за 57 лет

«Манчестер Юнайтед» пропустил 18 голов в стартовых 10 матчах сезона во всех турнирах. В последнем матче манкунианцы дома проиграли «Галатасараю» (2:3) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Таким образом, «красные дьяволы» показали худший результат в истории клуба за 57 лет. В сезоне-1966/67 команда пропустила 20 голов в первых 10 матчах сезона.

В следующем матче «МЮ» сыграет дома с «Брентфордом» в АПЛ 7 октября.