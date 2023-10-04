«Манчестер Юнайтед» видит в тен Хаге идеального тренера для прогресса в долгосрочной перспективе

Руководство «Манчестер Юнайтед» поддерживает главного тренера команды Эрика тен Хага, сообщает The Guardian.

По данным источника, клуб пока не намерен обсуждать будущее 53-летнего специалиста. Руководство уверено в тен Хаге и считает его идеальным тренером для того, чтобы помочь команде прогрессировать в долгосрочной перспективе.

Информируется, что в клубе полагают, что это одна из причин неудачной игры команды — травмы.

У «МЮ» 6 поражений в 10 матчах на старте сезона. В ЛЧ манкунианцы проиграли две встречи подряд и идут на последнем месте в группе A. В АПЛ команда тен Хага находится на 10-й строчке, набрав 9 очков в 7 играх.