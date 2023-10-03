«Бернли» одержал первую победу после возвращения в АПЛ, обыграв «Лутон»

«Бернли» на выезде обыграл «Лутон» в перенесенном матче 2-го тура АПЛ — 2:1.

Победу гостям принесли голы Лайла Фостера (45+2-я минута) и Якуба Бруун-Ларсена (85-я). Единственный гол «Лутона» на 84-й минуте забил Элайджа Адебайо.

«Бернли» одержал свою первую победу после возвращения в АПЛ. Команда Венсана Компани с 4 очками поднялась на 18-е место в турнирной таблице. «Лутон», тоже набравший 4 очка, опережает соперника по дополнительным показателям.