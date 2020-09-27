Можно ли назначить пенальти после окончания матча? Англичане дали ответ

Уникальный случай произошел в субботу в английской премьер-лиге. В матче «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» (2:3) пенальти был назначен уже после финального свистка. Нарушены ли правила игры?

Когда на пятой минуте, добавленной арбитром Крисом Кавана, хозяева сравняли счет, казалось, игра так и закончится — вничью. Спустя пару минут гости заработали угловой удар, разыграли, пробили по воротам — защитник отбил мяч. И тут же судья дал финальный свисток. На телесекундомере было 96.35.

Игроки «МЮ» моментально бросились к Кавана, показывая, что кто-то из футболистов «Брайтона» (оказалось, что Мопе) сыграл рукой, изменив направление полета мяча. Вмешались видеоассистенты, судья посмотрел повторы — и очень быстро назначил 11-метровый удар. Несмотря на то, что уже прозвучал финальный свисток.

Ошибки тут нет. Судьи поступили правильно. ИФАБ в свое время такую ситуацию описывал: когда ВАР фиксируют очевидный промах судьи после того, как тот дал свисток об окончании одного из таймов, но еще не ушел с поля.

В такой ситуации видеоассистентам следует моментально сообщить арбитру, а тот, в свою очередь, должен проинформировать игроков и не дать им уйти с поля. А дальше рефери действует, как и положено по протоколу: проверка, просмотр видеозаписи, принятие решения.

Ошибку, методическую, Кавана допустил, дав тот самый финальный свисток. После выполнения «МЮ» углового и нанесения удара по воротам ему не нужно было торопиться. Сначала следовало поговорить с видеоарбитрами, уточнить, не произошло ли что-либо, заслуживавшее их внимания, и только после этого решить, свистеть или нет.

А так, получилось то, что получилось. Необходимо отметить: если вратарь парировал бы 11-метровый удар, который выполнил Бруну Фернандеш, добить мяч было бы нельзя. Игроки «МЮ» и «Брайтона» зря пытались опередить друг друга и забежать в штрафную площадь.

Много подобных примеров найти сложно. На память приходит, пожалуй, один из матчей в Германии, где команды ушли на перерыв, но потом были вынуждены вернуться на поле, потому что ВАР и судья определили, что необходимо выполнить 11-метровый удар. (Александр Бобров)