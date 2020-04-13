Моуринью во время прогулки встретил Алли и через дорогу поздравил его c днем рождения

Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли накануне исполнилось 24 года. Главный тренер команды Жозе Моуринью поздравил его весьма необычным образом. Португалец встретил хавбека во время прогулки, сообщает The Sun. Специалист обратился к игроку с другой стороны дороги, чтобы не нарушать правила карантина. Моуринью вышел на улицу в маске.

Ранее Моуринью получил выговор от руководителей «Тоттенхэма» за небезопасную тренировку в парке во время пандемии.

По последним данным, в мире зарегистрированы 1 835 373 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 113 362 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 421 143 человека выздоровели.