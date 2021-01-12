Моуринью ответил на шутку Езила о бестрофейной серии «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался по поводу слов полузащитника «Арсенала» Месута Езила, который в сентябре 2020 года пошутил над лондонским клубом.

Осенью 2020 года один из подписчиков в Instagram спросил немца о том, хотел бы он выступать в «Тоттенхэме» или предпочел бы уйти на пенсию. Езил сказал, что перешел бы в лондонский клуб, если бы не хотел выигрывать трофеи.

«Кто сказал ему, что «Тоттенхэм» хочет его подписать?» — сказал Моуринью на пресс-конференции перед матчем с «Фулхэмом».

После 16 туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» — 5 баллов.