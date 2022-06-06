Милнер подписал новый контракт с «Ливерпулем»

Полузащитник Джеймс Милнер подписал новый контракт с «Ливерпулем».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один сезон.

Действующий контракт 36-летнего англичанина с мерсисайдцами заканчивался в конце июня этого года. Ранее сообщалось, что Милнер согласился на понижение зарплаты по новому соглашению.

Полузащитник выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. За это время он в составе команды выиграл чемпионат Англии, Кубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Футбольной лиги и Клубный чемпионат мира. Милнер всего сыграл за «Ливерпуль» 289 матчей и забил 26 голов.