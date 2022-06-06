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Сегодня, 13:18

«Реал» заинтересован в покупке Габриэла Жезуса

Виктория Кравченко
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«Реал» хочет купить форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, сообщает Cadena Ser. Сообщалось, что футболист близок к переходу в «Арсенал».

По данным источника, «сливочные» решили присмотреться к 25-летнему игроку после неудач с подписанием Килиана Мбаппе и Эрлина Холанна.

Прямо сейчас Жезус находится в расположении сборной Бразилии, которой в начале июня играть против Южной Кореи, Японии и Аргентины.

В этом сезоне футболист провел за «Манчестер Сити» 41 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Его контракт рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 миллионов евро.

Габриэл Жезус
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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Габриэл Жезус согласовал условия контракта с «Арсеналом»
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 29 6 3 99-26 93
2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
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Сон Хын Мин

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 9
Харви Барнс

Харви Барнс

Лестер

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Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
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 27 1 9
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Манчестер Юнайтед

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