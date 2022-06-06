«Реал» заинтересован в покупке Габриэла Жезуса

«Реал» хочет купить форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, сообщает Cadena Ser. Сообщалось, что футболист близок к переходу в «Арсенал».

По данным источника, «сливочные» решили присмотреться к 25-летнему игроку после неудач с подписанием Килиана Мбаппе и Эрлина Холанна.

Прямо сейчас Жезус находится в расположении сборной Бразилии, которой в начале июня играть против Южной Кореи, Японии и Аргентины.

В этом сезоне футболист провел за «Манчестер Сити» 41 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Его контракт рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 миллионов евро.