Гендиректор «Сассуоло» заявил, что нет никаких конкретных предложений по нападающему Скамакке

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал информацию о предложении «Арсенала» по нападающему Джанлуке Скамакке.

«Пока нет никаких конкретных предложений по Скамакке, только несколько контактов с разными клубами», — приводит слова Карневали журналист Фабрицио Романо со ссылкой Sky Sport.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» предложил за 23-летнего итальянца 41 миллион евро, но получил отказ.

В сезоне-2021/22 Скамакка в 36 матчах итальянской серии А забил 16 голов. Контракт между форвардом и «Сассуоло» истекает в 2026 году.