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Сегодня, 12:45

Канчельскис заявил, что Холанн не забил бы в России 35 мячей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о форварде «Манчестер Сити» Эрлине Холанне.

«Говорили, что Холанн мог перейти в «Ростов» и ЦСКА? А что он в «Манчестер Сити» играет тогда? Популизм? Естественно. Пусть покажут бумаги, а так только много пафоса — любят задним числом говорить у нас. Если бы хотели его, купили бы. Болельщики шутят, что Холанн забил бы 35 мячей «Химкам» за два матча? Ну, нет, ему в РПЛ сложнее было бы играть. У него там Де Брейне в полузащите, у нас кто? Холанну в РПЛ сложнее было бы играть, он не забил бы 35 мячей за сезон. В нашем чемпионате сложнее играть, чем в АПЛ. Уровень игроков в РПЛ ниже, поэтому все такие таланты играют у них, а не у нас. У нас настолько «высокий» уровень футбола, что Дзюба, не играв полгода в футбол, разрывает весь чемпионат — просто издевается над людьми, которые похоронили его. Думаю, Эрлин забил бы 25 мячей за сезон, но не 35 точно. Можем только догадываться», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В матче «Манчестер Сити» с «Вест Хэмом» (3:0) 22-летний норвежец забил свой 35-й мяч в нынешнем розыгрыше АПЛ и превзошел достижение Алана Ширера и Энди Коула, которые забивали по 34 гола за чемпионат.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-holand-ne-zabil-by-v-rossii-35-myachej-v-rpl-slozhnee-igrat-chem-v-apl/
Андрей Канчельскис
Эрлин Холанн
Футбол
РПЛ
ФК Манчестер Сити
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 4 4 87-30 79
2
 Арсенал 34 24 6 4 81-39 78
3
 Ньюкасл 33 18 11 4 61-27 65
4
 МЮ 33 19 6 8 49-40 63
5
 Ливерпуль 34 17 8 9 66-42 59
6
 Брайтон 32 16 7 9 62-40 55
7
 Тоттенхэм 34 16 6 12 63-57 54
8
 Астон Вилла 34 16 6 12 46-42 54
9
 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10
 Фулхэм 34 13 6 15 45-46 45
11
 Кр. Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12
 Челси 33 10 9 14 31-38 39
13
 Борнмут 34 11 6 17 36-64 39
14
 Вулверхэмптон 34 10 7 17 29-50 37
15
 Вест Хэм 34 9 7 18 37-50 34
16
 Лестер 34 8 6 20 46-59 30
17
 Лидс 34 7 9 18 43-67 30
18
 Нот. Форест 34 7 9 18 30-62 30
19
 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20
 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
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38 тур
6.05 17:00
Борнмут – Челси
 - : -
6.05 17:00
Ман. Сити – Лидс
 - : -
6.05 17:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 - : -
6.05 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
6.05 19:30
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
7.05 18:30
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
7.05 21:00
Вест Хэм – МЮ
 - : -
8.05 17:00
Фулхэм – Лестер
 - : -
8.05 19:30
Брайтон – Эвертон
 - : -
8.05 22:00
Нот. Форест – Саутгемптон
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 35
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 25
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 23 2 6
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 32 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 21 1 5
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