Артета признан лучшим тренером АПЛ в марте. У «Арсенала» три победы в четырех матчах

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером Английской премьер-лиги (АПЛ) в марте, сообщает официальный сайт АПЛ.

Под руководством 40-летнего испанца «Арсенал» одержал три победы (у «Уотфорда», «Лестера» и «Астон Виллы») и потерпел одно поражение (от «Ливерпуля») в четырех матчах премьер-лиги в марте.

В борьбе за приз тренер лондонской команды опередил Антонио Конте («Тоттенхэм»), Юргена Клоппа («Ливерпуль»), Брендана Роджерса («Лестер») и Томаса Тухеля («Челси»).

Отметим, что Артета признан лучшим тренером лиги во второй раз за сезон.