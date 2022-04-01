Бывший игрок «Ливерпуля» прокомментировал будущее Мане в клубе

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Сенегала Салиф Диао прокомментировал будущее нападающего Садьо Мане в клубе. А также порассуждал о заслугах соотечественника.

«Переговоры о новом контракте — это то, с чем нужно разобраться как можно скорее. Мы все хотели бы, чтобы Мане остался, но я не знаю, каковы планы клуба на будущее.

Несмотря на то, что он звезда, даже в Сенегале все еще есть ощущение, что иногда, возможно, его величие не на том уровне, на котором должно быть. Мы разочарованы тем, что он так и не выиграл «Золотой мяч». Он выиграл все трофеи с клубом, но люди за него не голосовали. Это очень разочаровывает.

И когда идут обсуждения контракта, а дела не продвигаются, возникает ощущение, что, может быть, клуб не хочет заключать с ним новый контракт? Я не знаю", — цитирует Диао Goal.

Контракт Мане с «Ливерпулем» истекает в июне 2023 года. В сезоне-2021/22 29-летний нападающий провел за мерсисайдцев 36 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативных передачи.