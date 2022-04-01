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Сегодня, 16:48

Бывший игрок «Ливерпуля» прокомментировал будущее Мане в клубе

Бывший игрок «Ливерпуля» Диао считает, что клуб затягивает процесс переговоров по контракту с Мане
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Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Сенегала Салиф Диао прокомментировал будущее нападающего Садьо Мане в клубе. А также порассуждал о заслугах соотечественника.

«Переговоры о новом контракте — это то, с чем нужно разобраться как можно скорее. Мы все хотели бы, чтобы Мане остался, но я не знаю, каковы планы клуба на будущее.

Несмотря на то, что он звезда, даже в Сенегале все еще есть ощущение, что иногда, возможно, его величие не на том уровне, на котором должно быть. Мы разочарованы тем, что он так и не выиграл «Золотой мяч». Он выиграл все трофеи с клубом, но люди за него не голосовали. Это очень разочаровывает.

И когда идут обсуждения контракта, а дела не продвигаются, возникает ощущение, что, может быть, клуб не хочет заключать с ним новый контракт? Я не знаю", — цитирует Диао Goal.

Контракт Мане с «Ливерпулем» истекает в июне 2023 года. В сезоне-2021/22 29-летний нападающий провел за мерсисайдцев 36 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативных передачи.

Источник: https://www.goal.com/en/news/respect-mane-senegal-hero-legitimate-liverpool-legend/blt76a5f21ba5e52fb7

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Садио Мане
Футбол
ФК Ливерпуль
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 - : -
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 - : -
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

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Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
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Трент Александр-Арнолд

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И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

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