Рангник прокомментировал свист фанатов в адрес Харри Магуайра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал свист болельщиков в адрес защитника сборной Англии Харри Магуайра.

«Не понимаю, что случилось на «Уэмбли». Такого бы не произошло на нашем стадионе, потому что фанаты всегда поддерживают и команду, и капитана. Магуайр отлично играл на протяжении нескольких лет и за команду, и за сборную.

Не думаю, что это что-то личное. Дело не в Харри. Может, это связано с высокими ожиданиями от нашего клуба, может, фанаты сравнивают его с бывшими игроками и легендами «МЮ», — цитирует Рангника ВВС.

Магуайр был освистан болельщиками на товарищеском матче против команды Кот-д'Ивуара (3:0). Фанаты свистом встречали каждое касание мяча защитником в начале игры.