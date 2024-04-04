Артета: «Это была действительно трудная игра, и надо отдать должное «Лутону»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Лутоном» (2:0) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

«Очень рад. Это была действительно трудная игра, и надо отдать должное «Лутону», они очень хорошая команда и усложнили нам задачу. Мы забили два действительно хороших гола в первом тайме, а во втором тайме из-за игры соперника нам не хватало правильного ритма. Я так доволен ребятами, которые вышли на замену, они изменили ситуацию. Очень рад за парней. Это напряженный месяц, мы снова начали хорошо после перерыва на игры сборных, а следующим будет «Брайтон», — цитирует BBC Артету.

«Арсенал» набрал 68 очков и вышел на первое место в АПЛ, обойдя «Ливерпуль» (67). «Лутон Таун» (22) остается на 18-й строчке.