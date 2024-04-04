«Челси» и «Манчестер Юнайтед» в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» встретятся в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу 4 апреля. Игра начнется в 22.15 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Челси» — «МЮ» можно будет бесплатно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты — первый, второй и третий. Следите за ключевыми событиями игры 31-го тура АПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Челси» главного тренера Маурисио Почеттино располагается на 12-м месте с 40 очками после 28 матчей в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» вместе с Эриком тен Хагом идет на шестой строчке АПЛ с 48 баллами после 29 игр.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Челси» — «МЮ» на своем сайте.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.