Гвардиола рассказал, почему Холанн и де Брейне не сыграли с «Астон Виллой»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Астон Виллой» (4:1) в матче 31-го тура чемпионата Англии.
«Мы провели действительно хорошую игру, месяц назад на «Вилла Парк» они были лучше. Сегодня мы были лучше. Мы упустили много моментов, но много создали. «Сити» показал хорошую игру, много создавал и мог забить больше голов.
Отдых Холанна и де Брейне? Они могли играть и давать отдых другим игрокам. Нам нужны свежие игроки, а у нас был матч с «Арсеналом» всего три дня назад. Нам это было нужно, потому что этого требует календарь», — цитирует BBC Гвардиолу.
«Манчестер Сити» набрал 67 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» идет на четвертой строчке — 59 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|30
|21
|5
|4
|72-24
|68
|
2
|Ливерпуль
|29
|20
|7
|2
|67-27
|67
|
3
|Ман. Сити
|30
|20
|7
|3
|67-29
|67
|
4
|Астон Вилла
|31
|18
|5
|8
|63-46
|59
|
5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62-44
|57
|
6
|МЮ
|29
|15
|3
|11
|40-40
|48
|
7
|Вест Хэм
|31
|12
|9
|10
|50-55
|45
|
8
|Ньюкасл
|30
|13
|5
|12
|64-52
|44
|
9
|Брайтон
|30
|11
|10
|9
|51-46
|43
|
10
|Вулверхэмптон
|30
|12
|6
|12
|43-47
|42
|
11
|Борнмут
|30
|11
|8
|11
|44-53
|41
|
12
|Челси
|28
|11
|7
|10
|49-47
|40
|
13
|Фулхэм
|31
|11
|6
|14
|47-50
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|30
|7
|9
|14
|34-50
|30
|
15
|Брентфорд
|31
|7
|7
|17
|42-55
|28
|
16
|Эвертон
|30
|8
|8
|14
|31-42
|26
|
17
|Нот. Форест
|31
|7
|8
|16
|39-53
|25
|
18
|Лутон Таун
|31
|5
|7
|19
|43-64
|22
|
19
|Бернли
|31
|4
|7
|20
|32-66
|19
|
20
|Шеффилд Юн.
|29
|3
|6
|20
|27-77
|15
|2.04
|21:30
|
Нот. Форест – Фулхэм
|3 : 1
|2.04
|21:30
|
Ньюкасл – Эвертон
|1 : 1
|2.04
|21:45
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|1 : 0
|2.04
|21:45
|
Бернли – Вулверхэмптон
|1 : 1
|2.04
|22:15
|
Вест Хэм – Тоттенхэм
|1 : 1
|3.04
|21:30
|
Арсенал – Лутон Таун
|2 : 0
|3.04
|21:30
|
Брентфорд – Брайтон
|0 : 0
|3.04
|22:15
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|4 : 1
|4.04
|21:30
|
Ливерпуль – Шеффилд Юн.
|- : -
|4.04
|22:15
|
Челси – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|16
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|22
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|27
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7