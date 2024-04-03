«Арсенал» обыграл «Лутон» и вышел на первое место в АПЛ

«Арсенал» дома победил «Лутон Таун» в матче 31-го тура АПЛ — 2:0.

Счет на 24-й минуте открыл Мартин Эдегор. В конце первого тайма преимущество «канониров» удвоилось благодаря автоголу Даики Хасиоки.

«Арсенал» (68 очков) вышел на первое место в АПЛ, обойдя «Ливерпуль» (67), но у мерсисайдцев есть один матч в запасе.

«Лутон Таун» (22) остается на 18-й строчке в турнирной таблице.

В параллельном матче «Брентфорд» и «Брайтон» сыграли вничью — 0:0.