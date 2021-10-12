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Маунт высказался об игре Фодена в сборной Англии

Мэйсон Маунт отметил игру Филипа Фодена в сборной Англии
12 октября, 13:06
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Полузащитник «Челси» и сборной Англии Мэйсон Маунт высказался по поводу игры в национальной команде с хавбеком «Манчестер Сити» Филипом Фоденом.

«Я знаю, каким сильным игроком является Фил. Я много раз играл против него не только на профессиональном уровне. Мы встречались в академии. По тому, как делает и принимает передачи, как двигается с мячом, могу сказать, что это футболист топ-уровня. Видеть, как он показывает свой класс в матчах высочайшего уровня, — это нечто особенное», — цитирует Маунта The Guardian.

В этом сезоне Маунт участвовал в 5 матчах «Челси» в АПЛ и отдал 1 голевую передачу. На счету Фодена 3 игры и 1 гол.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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