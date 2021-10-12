Саутгейт рассказал о прогрессе Грилиша после перехода в «Манчестер Сити»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о полузащитнике «Манчестер Сити» Джеке Грилише.

«Он прибавил в игре без мяча, особенно после перехода в «Манчестер Сити». Не могу сказать, что он вырос на две головы, ведь мы его вызывали и раньше, но сейчас Джек закрепился.

Он провел три матча против сильных соперников на прошлой неделе, и чем больше наших футболистов участвуют в таких турнирах, тем лучше для сборной", — приводит слова Саутгейта BBC Sport.

В августе 25-летний англичанин заключил с «Сити» контракт до 2027 года. Его трансфер обошелся клубу в 118 миллионов евро.

В текущем сезоне Грилиш провел 7 матчей за команду в чемпионате Англии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.