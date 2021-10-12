Фердинанд рассказал, каких футболистов должен приобрести «Ньюкасл» после смены владельца

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об игроках, которых должен подписать «Ньюкасл» после смены владельца.

«Я бы попробовал совершить несколько диких покупок, грандиозных, выбирая из тех, кого реально можно подписать. Присмотрелся бы к Рахиму Стерлингу, ведь он не играет регулярно. Обратился бы к Деклану Райсу.

Эти двое были бы первыми в моем списке, поэтому я бы сделал все, чтобы подписать их. Затем попробовал бы пригласить Джесси Лингарда, который не попадает в основной состав «Манчестер Юнайтед».

Все это невозможно, пока ты сам не обратишься к ним. Я бы подходил с вопросами к таким футболистам и работал по своему списку», — приводит слова Фердинанда Daily Mail со ссылкой на Vibe with Five.

В октябре стало известно, что бизнесмен Майк Эшли, который находился во главе клуба 14 лет, продал «Ньюкасл» инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Сумма сделки оценивается в 300 миллионов фунтов.