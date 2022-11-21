Мэйсон Гринвуд снова выпущен под залог, суд назначен на ноябрь следующего года

В понедельник, 21 ноября, нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд был выпущен под залог до 10 февраля.

Как сообщает Reuters, 21-летний футболист предстанет перед судом в ноябре следующего года по обвинению в попытке изнасилования, принуждающем поведении и нападении. Дата суда была назначена на 27 ноября 2023 года.

Напомним, что 15 октября форвард был арестован по подозрению в нарушении условий своего освобождения под залог.

Гринвуд был арестован в январе 2022 года после того, как девушка разместила в социальных сетях изображения и видео, в которых она заявляла о случаях физического насилия.

Футболист отстранен от работы в «Манчестер Юнайтед», но продолжает получать зарплату, которая, по информации СМИ, составляет около 75 тысяч фунтов (86 тысяч долларов) в неделю.