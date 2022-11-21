Роналду заявил, что у него нет конфликта с Фернандешем

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался об отношении с партнером по «Манчестер Юнайтед» и сборной Бруну Фернандешем.

«Я шутил. Его самолет опоздал, и я спросил: «Ты припыл на лодке?» Обстановка в раздевалке отличная. Нет проблем», — приводит слова Роналду The Guardian.

Ранее в сети появилось видео, на котором 37-летний португалец в раздевалке протягивает руку Фернандешу чтобы поздороваться. 28-летний полузащитник сначала поставил свои вещи, а потом пожал руку Роналду не смотря ему в глаза.

В интервью Пирсу Моргану Роналду раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед».