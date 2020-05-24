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Менди сделал выбор между победой в Лиге чемпионов и защитой звания чемпиона мира

02:51
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Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди хочет выиграть Лигу чемпионов больше, чем защитить титул чемпиона мира со сборной Франции.

— Выиграть Лигу чемпионов или защитить титул чемпиона мира? Лучше победа с «Сити» в Лиге чемпионов, — цитирует BeIn Sports Менди. — Дело не в том, что я не хочу выиграть еще один чемпионат мира, но у нас уже была победа в мировом первенстве с Францией. С «Сити» же у нас еще не было победы в Лиге чемпионов. Это мечта.

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