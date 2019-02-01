Маурисио Покеттино: "Разочарован трансферной политикой "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино признался, что разочарован трансферной политикой "шпор". Лондонский клуб не сделал ни одного приобретения в сезоне-2018/19.

- Конечно, я хотел усилить состав, но раз мы не можем этого сделать, то я должен справляться с давлением клуба, - приводит слова Покеттино Sky Sports. - Конечно, я разочарован, ведь мы находимся в хорошем положении в турнирной таблице и небольшая помощь нам бы не помешала. Но мы будем бороться до конца, чтобы подняться настолько высоко, насколько сможем.

"Тоттенхэм" занимает 3-е место в чемпионате Англии, имея в активе 54 очка после 24 туров.

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