Матип сообщил, что сможет сыграть с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип сможет принять участие в матче девятого тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед». Об этом заявил сам футболист, который восстановился после травмы.

— Я вернулся к тренировкам и надеюсь, что буду готов (к матчу — прим. «СЭ»). Чувствую себя хорошо, — цитирует футболиста официальный сайт «Ливерпуля». — Конечно, если я понадоблюсь, я буду готов. Травмы иногда случаются, но сейчас я вернулся и настроен на позитив.

28-летний защитник в текущем сезоне провел девять матчей за «Ливерпуль» и забил два мяча. Матч «МЮ» — «Ливерпуль» состоится 20 октября и начнется в 18.30 по московскому времени.

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