Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Матип сообщил, что сможет сыграть с «Манчестер Юнайтед»

18:19
Теги:

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип сможет принять участие в матче девятого тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед». Об этом заявил сам футболист, который восстановился после травмы.

— Я вернулся к тренировкам и надеюсь, что буду готов (к матчу — прим. «СЭ»). Чувствую себя хорошо, — цитирует футболиста официальный сайт «Ливерпуля». — Конечно, если я понадоблюсь, я буду готов. Травмы иногда случаются, но сейчас я вернулся и настроен на позитив.

28-летний защитник в текущем сезоне провел девять матчей за «Ливерпуль» и забил два мяча. Матч «МЮ» — «Ливерпуль» состоится 20 октября и начнется в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир