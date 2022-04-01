Эмерик Ляпорт: «Сити» выиграл 11 трофеев за 4 сезона и это может раздражать «МЮ»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт считает, что успехи команды Пепа Гвардьолы могут раздражать «Манчестер Юнайтед» и его фанатов.

«Люди ждут провала «Сити»? Может быть, дело не в том, что они устали от нас, но они не считают нормальным, что мы всегда побеждаем. Если я не ошибаюсь, мы выиграли 11 трофеев за четыре года (на самом деле 10. — Прим. «СЭ»), и это может раздражать людей, таких как наши соседи, которые ничего не выиграли. У них много фанатов, мы в одном городе. Это трудно им понять. Но есть только один победитель. Они тоже потратили много денег.

Футболисты тоже люди, и фанаты должны это понимать: когда мы обыграли «Юнайтед», мы проиграли «Пэлас». Это не объяснить деньгами. Сколько бы игрок ни стоил, это не значит, что он будет лучшим. Это не точная наука. Сейчас мы лидеры и опережаем «Ливерпуль» на одно очко", — цитирует The Guardian Ляпорта.

После 29 туров «Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на 1 очко.