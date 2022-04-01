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Сегодня, 01:59

Эмерик Ляпорт: «Сити» выиграл 11 трофеев за 4 сезона и это может раздражать «МЮ»

Ляпорт считает, что успехи «Манчестер Сити» могут раздражать «Манчестер Юнайтед»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт считает, что успехи команды Пепа Гвардьолы могут раздражать «Манчестер Юнайтед» и его фанатов.

«Люди ждут провала «Сити»? Может быть, дело не в том, что они устали от нас, но они не считают нормальным, что мы всегда побеждаем. Если я не ошибаюсь, мы выиграли 11 трофеев за четыре года (на самом деле 10. — Прим. «СЭ»), и это может раздражать людей, таких как наши соседи, которые ничего не выиграли. У них много фанатов, мы в одном городе. Это трудно им понять. Но есть только один победитель. Они тоже потратили много денег.

Футболисты тоже люди, и фанаты должны это понимать: когда мы обыграли «Юнайтед», мы проиграли «Пэлас». Это не объяснить деньгами. Сколько бы игрок ни стоил, это не значит, что он будет лучшим. Это не точная наука. Сейчас мы лидеры и опережаем «Ливерпуль» на одно очко", — цитирует The Guardian Ляпорта.

После 29 туров «Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на 1 очко.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 - : -
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 - : -
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
4.04 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
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