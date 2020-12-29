Матч 16-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Фулхэм» может быть перенесен, сообщает The Athletic. Указано, что его проведение под угрозой из-за ситуации с коронавирусом.

По данным источника, несколько представителей «Фулхэма» сдали положительный тест на COVID-19. Точное число не указано. До этого стало известно, что в клубах АПЛ зарегистрировано 18 случаев заражения в результате новой серии тестирований, что является новым рекордом.

Матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм» должен состояться 30 декабря. Начало в 21.00 по московскому времени.