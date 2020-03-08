Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль открыл счет в матче 29-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Форвард поразил ворота «Ман Сити» в третьем матче премьер-лиги подряд.

Француз стал лишь вторым футболистом «МЮ», который смог этого добиться. Первым более 20 лет назад стал его соотечественник Эрик Кантона. Последнему удалось забивать «Ман Сити» в пяти матчах АПЛ подряд, с марта 1993 по апрель 1996 года.

Трансляция матча «МЮ» — «Ман Сити»