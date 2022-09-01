Марсело близок к подписанию однолетнего контракта с «Лестером»

Бывший защитник «Реала» Марсело близок к подписанию однолетнего контракта с «Лестером», сообщает журналист Марти Мирас в Twitter.

Ранее интерес к 34-летнему бразильцу проявляли «Ницца» и «Монца».

Защитник находится в статусе свободного агента после окончания действия его контракта со «сливочными».

Марсело — самый титулованный игрок в истории «Реала». Вместе с командой он завоевал 25 трофеев. Игрок выступал за мадридский клуб с 2007 по 2022 год. На его счету 37 голов и 103 результативные передачи в 544 матчах за «сливочных».