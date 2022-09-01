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Тен Хаг: «Роналду рад остаться в «Манчестер Юнайтед». Он великий игрок и впишется в нашу игру»

Тен Хаг заявил, что Роналду будет рад остаться в «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о будущем нападающего Криштиану Роналду. По его словам, 37-летний португалец будет рад остаться в манкунианском клубе.

«Мы несколько раз с разговаривали с Криштиану, — приводит слова тен Хага Sky Sports. — Мы на одной волне. Роналду рад остаться в «Манчестер Юнайтед», иначе его бы с нами не было. Мы с самого начала говорили, что планируем совместное будущее. Мы довольны им, Криштиану рад быть здесь, мы хотим вместе добиться успеха в нынешнем сезоне. Он великий игрок и впишется в нашу игру».

Ранее сообщалось, что «Наполи» в четверг, 1 сентября, может официально объявить о трансфере Роналду.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 4 матчах за манкунианцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12686223/cristiano-ronaldo-accepts-hes-at-manchester-united-until-at-least-january-says-erik-ten-hag
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
Эрик тен Хаг
серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 5 5 0 0 13-4 15
2
 Ман. Сити 5 4 1 0 19-5 13
3
 Тоттенхэм 5 3 2 0 10-4 11
4
 Брайтон 5 3 1 1 6-3 10
5
 Ливерпуль 5 2 2 1 15-6 8
6
 Фулхэм 5 2 2 1 8-7 8
7
 Лидс 5 2 2 1 8-5 8
8
 Саутгемптон 5 2 1 2 7-9 7
9
 Челси 5 2 1 2 6-8 7
10
 Брентфорд 5 1 3 1 10-7 6
11
 Ньюкасл 5 1 3 1 7-6 6
12
 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
13
 Кр. Пэлас 5 1 2 2 7-9 5
14
 Нот. Форест 5 1 1 3 2-11 4
15
 Борнмут 5 1 1 3 2-16 4
16
 Вест Хэм 5 1 1 3 2-6 4
17
 Астон Вилла 5 1 0 4 4-9 3
18
 Вулверхэмптон 5 0 3 2 2-4 3
19
 Эвертон 5 0 3 2 4-6 3
20
 Лестер 4 0 1 3 6-10 1
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.08 21:30
Фулхэм – Брайтон
 2 : 1
30.08 21:30
Кр. Пэлас – Брентфорд
 1 : 1
30.08 21:45
Саутгемптон – Челси
 2 : 1
30.08 22:00
Лидс – Эвертон
 1 : 1
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 2 : 1
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 0 : 0
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 6 : 0
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 1 : 1
31.08 22:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 2 : 1
1.09 22:00
Лестер – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 5
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 4 0 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

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