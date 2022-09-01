Тен Хаг: «Роналду рад остаться в «Манчестер Юнайтед». Он великий игрок и впишется в нашу игру»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о будущем нападающего Криштиану Роналду. По его словам, 37-летний португалец будет рад остаться в манкунианском клубе.

«Мы несколько раз с разговаривали с Криштиану, — приводит слова тен Хага Sky Sports. — Мы на одной волне. Роналду рад остаться в «Манчестер Юнайтед», иначе его бы с нами не было. Мы с самого начала говорили, что планируем совместное будущее. Мы довольны им, Криштиану рад быть здесь, мы хотим вместе добиться успеха в нынешнем сезоне. Он великий игрок и впишется в нашу игру».

Ранее сообщалось, что «Наполи» в четверг, 1 сентября, может официально объявить о трансфере Роналду.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 4 матчах за манкунианцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.