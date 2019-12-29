Маркус Рэшфорд: «Марсьяль снова был великолепен»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд после победы над «Бернли» в матче 20-го тура чемпионата Англии (2:0) отметил, что команда могла сыграть лучше в атаке.

— Мы могли бы быть сыграть сильнее в атаке, — цитирует BBC Рэшфорда. — Их центральные полузащитники выбивали каждый мяч, и это было нелегко, но в итоге «МЮ» удалось добиться победы.

Марсьяль снова был великолепен сегодня. Для нападающего нет ничего лучше, чем забивать голы. Надеюсь, забитыя мяч добавит ему уверенности, и его результативность сможет продолжаться до конца сезона.