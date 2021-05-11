Марко ван Бастен оценил игру ван де Бека в «МЮ»

Экс-игрок сборной Нидерландов, трехкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен высказался о результатах полузащитника «МЮ» Донни ван де Бека в английском клубе. Футболист пока не является игроком основы.

«Это показывает, какая хорошая у него жизнь была в «Аяксе». В Нидерландах отличный чемпионат. Ван де Бек решил, что может добиться успеха в других чемпионатах. В «Аяксе» тебе действительно помогают, особенно, если играешь на позиции «десятки». В других чемпионатах совсем другая история. Но он может с этим справиться. Нужно уметь проявить себя», — цитирует ван Бастена Ziggo Sport.

Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2020 года за 44 миллиона его. В этом сезоне он провел 16 матчей в АПЛ, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.