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Марко ван Бастен оценил игру ван де Бека в «МЮ»

12:51
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Экс-игрок сборной Нидерландов, трехкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен высказался о результатах полузащитника «МЮ» Донни ван де Бека в английском клубе. Футболист пока не является игроком основы.

«Это показывает, какая хорошая у него жизнь была в «Аяксе». В Нидерландах отличный чемпионат. Ван де Бек решил, что может добиться успеха в других чемпионатах. В «Аяксе» тебе действительно помогают, особенно, если играешь на позиции «десятки». В других чемпионатах совсем другая история. Но он может с этим справиться. Нужно уметь проявить себя», — цитирует ван Бастена Ziggo Sport.

Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2020 года за 44 миллиона его. В этом сезоне он провел 16 матчей в АПЛ, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.ziggosport.nl/

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