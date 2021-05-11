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Невилл отреагировал на продление контракта Кавани с «МЮ»: «Прекрасная новость»

10:10
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался о продлении контракта Эдисона Кавани с манкунианцами.

«Это отличная новость. Я был скептически настроен, когда «МЮ» подписал Кавани. Тогда это выглядело отчаянием. Но все получилось прекрасно. Стоит отметить его отношение к работе и то, как он влияет на других игроков», — цитирует Невилла Sky Sports.

10 мая сообщалось, что 34-летний уругваец продлил контракт с английским клубом еще на сезон. Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года на правах свободного агента из «ПСЖ». В этом сезоне он провел 23 матча в АПЛ, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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