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«Манчестер Сити» продлит контракт с Фернандинью

17:28
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Капитан «Манчестер Сити» Фернандинью продолжит выступать за манчестерский клуб, сообщает The Telegraph.

36-летний бразилец продлит контракт с английской командой в ближайшее время.

Срок его действующего контракта истекает летом 2021 года. У Фернандиньо были предложения из Южной Америки и Европы, но он считает, что еще может поиграть на высоком уровне.

В текущем сезоне на счету Фернандинью 29 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

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