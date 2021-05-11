«Манчестер Сити» продлит контракт с Фернандинью
17:28
Капитан «Манчестер Сити» Фернандинью продолжит выступать за манчестерский клуб, сообщает The Telegraph.
36-летний бразилец продлит контракт с английской командой в ближайшее время.
Срок его действующего контракта истекает летом 2021 года. У Фернандиньо были предложения из Южной Америки и Европы, но он считает, что еще может поиграть на высоком уровне.
В текущем сезоне на счету Фернандинью 29 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.
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