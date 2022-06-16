Мане приехал в родную деревню в Сенегале и сыграл на поле, покрытом грязью

Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сыграл в футбол в своей родной деревне Бамбали в Сенегале. Матч проходил на поле, покрытом грязью.

«Я вернулся туда, где все начиналось», — написал Мане в соцсетях.

Также в игре принимали участие Паписс Сиссе, Мбайе Диань и Эль-Хаджи Диуф.

Мане выступает за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 80 миллионов евро.