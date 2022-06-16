«Фулхэм» достиг соглашения со «Спортингом» по трансферу Палиньи

Полузащитник «Спортинга» Жоау Палинья сменит летом клуб.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Фулхэм» достиг соглашения со «Спортингом» по трансферу 26-летнего игрока. Сумма сделки составит около 18 миллионов евро плюс дополнительные услуги.

По данным источника, теперь решение за Палиньей, который также раздумывает над предложением «Вулверхэмптона». Полузащитник должен дать окончательный ответ в ближайшее время.

В минувшем сезоне Палинья провел 39 матчей за «Спортинг», в которых забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.