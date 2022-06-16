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Сегодня, 23:30

Лукаку хочет уйти из «Челси» из-за напряженных отношений с Тухелем

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Челси» и «Интер» продолжают переговоры по трансферу нападающего Ромелу Лукаку.

По данным The Athletic, клубы обсуждают возможное возвращение игрока в Италию на правах аренды. Сообщается, что у Лукаку напряженные отношения с главным тренером «синих» Томасом Тухелем и их очень трудно восстановить.

Отмечается, что пока Тухель остается главным тренером, маловероятно, что нападающий будет играть за «Челси».

Ранее стало известно, что «Челси» отказался отдать Лукаку в аренду «Интеру» за 5 миллионов евро.

Бельгийский футболист вернулся в лондонский клуб перед сезоном-2021/22. «Челси» заплатил «Интеру» 97,5 миллиона фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 44 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт 29-летнего форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://theathletic.com/news/lukaku-chelsea-inter-milan-transfer/X2tEy79TZLGU/
Ромелу Лукаку
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