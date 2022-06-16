Лукаку хочет уйти из «Челси» из-за напряженных отношений с Тухелем
«Челси» и «Интер» продолжают переговоры по трансферу нападающего Ромелу Лукаку.
По данным The Athletic, клубы обсуждают возможное возвращение игрока в Италию на правах аренды. Сообщается, что у Лукаку напряженные отношения с главным тренером «синих» Томасом Тухелем и их очень трудно восстановить.
Отмечается, что пока Тухель остается главным тренером, маловероятно, что нападающий будет играть за «Челси».
Ранее стало известно, что «Челси» отказался отдать Лукаку в аренду «Интеру» за 5 миллионов евро.
Бельгийский футболист вернулся в лондонский клуб перед сезоном-2021/22. «Челси» заплатил «Интеру» 97,5 миллиона фунтов стерлингов.
В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 44 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт 29-летнего форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -