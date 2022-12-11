«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании защитника сборной Кореи Кима Мин Джэ

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании защитника «Наполи» и сборной Кореи Кима Мин Джэ, сообщает Daily Mirror.

По данным источника, в прошлом сезоне южнокорейца связывали с переходом в «МЮ», но «красные дьяволы» тогда решили не приобретать игрока, и в итоге он перешел в «Фенербахче», а в 2022 году перебрался в «Наполи». Теперь, после его впечатляющих выступлений на ЧМ-2022, клуб АПЛ возобновил свой интерес к Мин Джэ.

На турнире в Катаре 26-летний футболист провел три матча за сборную Кореи. В составе «Наполи» в текущем сезоне Ким Мин Чжэ сыграл 20 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.