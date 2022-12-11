Роналду забрал вещи из раздевалки «Манчестер Юнайтед» еще до выхода скандального интервью

Нападающий Криштиану Роналду планировал уход из «Манчестер Юнайтед» еще до скандального интервью.

По информации The Athletic, еще до выхода материала в эфире и до отъезда в сборную 13 ноября Роналду забрал вещи из раздевалки на базе в Каррингтоне.

В интервью 37-летний португалец раскритиковал руководство клуба и заявил, что он не уважает главного тренера Эрика тен Хага, так как считает, что это взаимно. 22 ноября «МЮ» объявил о расторжении контракта с нападающим.

В текущем сезоне Роналду сыграл 16 матчей за клуб во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.