Роналду забрал вещи из раздевалки «Манчестер Юнайтед» еще до выхода скандального интервью
Нападающий Криштиану Роналду планировал уход из «Манчестер Юнайтед» еще до скандального интервью.
По информации The Athletic, еще до выхода материала в эфире и до отъезда в сборную 13 ноября Роналду забрал вещи из раздевалки на базе в Каррингтоне.
В интервью 37-летний португалец раскритиковал руководство клуба и заявил, что он не уважает главного тренера Эрика тен Хага, так как считает, что это взаимно. 22 ноября «МЮ» объявил о расторжении контракта с нападающим.
В текущем сезоне Роналду сыграл 16 матчей за клуб во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|14
|12
|1
|1
|33-11
|37
|
2
|Ман. Сити
|14
|10
|2
|2
|40-14
|32
|
3
|Ньюкасл
|15
|8
|6
|1
|29-11
|30
|
4
|Тоттенхэм
|15
|9
|2
|4
|31-21
|29
|
5
|МЮ
|14
|8
|2
|4
|20-20
|26
|
6
|Ливерпуль
|14
|6
|4
|4
|28-17
|22
|
7
|Брайтон
|14
|6
|3
|5
|23-19
|21
|
8
|Челси
|14
|6
|3
|5
|17-17
|21
|
9
|Фулхэм
|15
|5
|4
|6
|24-26
|19
|
10
|Кр. Пэлас
|14
|5
|4
|5
|15-18
|19
|
11
|Брентфорд
|15
|4
|7
|4
|23-25
|19
|
12
|Астон Вилла
|15
|5
|3
|7
|16-22
|18
|
13
|Лестер
|15
|5
|2
|8
|25-25
|17
|
14
|Борнмут
|15
|4
|4
|7
|18-32
|16
|
15
|Лидс
|14
|4
|3
|7
|22-26
|15
|
16
|Эвертон
|15
|3
|5
|7
|11-17
|14
|
17
|Вест Хэм
|15
|4
|2
|9
|12-17
|14
|
18
|Нот. Форест
|15
|3
|4
|8
|11-30
|13
|
19
|Саутгемптон
|15
|3
|3
|9
|13-27
|12
|
20
|Вулверхэмптон
|15
|2
|4
|9
|8-24
|10
|26.12
|15:30
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
|26.12
|18:00
|
Лестер – Ньюкасл
|- : -
|26.12
|18:00
|
Саутгемптон – Брайтон
|- : -
|26.12
|20:30
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
|26.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|- : -
|27.12
|20:30
|
Челси – Борнмут
|- : -
|27.12
|23:00
|
МЮ – Нот. Форест
|- : -
|28.12
|23:00
|
Лидс – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|12
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|10
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|13
|1
|3
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|14
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|12
|1
|2