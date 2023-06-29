«Манчестер Юнайтед» провел новые переговоры по переходу Онана

«Манчестер Юнайтед» продолжает работу над трансфером голкипера «Интера» Андре Онана, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны провели переговоры по игроку. «МЮ» ждет прояснения ситуации с голкипером Давидом де Хеа, прежде чем направить официальное предложение по Онана. «Интер» готов отпустить 27-летнего вратаря за 50-55 миллионов евро.

Камерунец в минувшем сезоне серии А провел 24 матча, в восьми из которых сумел отыграть на ноль.