«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах с Рэшфордом о новом контракте

«Манчестер Юнайтед» близок к заключению нового контракта с форвардом Маркусом Рэшфордом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации издания, нападающий готов принять условия «красных дьяволов». Переговоры находятся на завершающей стадии. Стороны близки к тому, чтобы достичь соглашения.

25-летний нападающий выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2016 года.

В сезоне-2022/23 Рэшфорд провел 55 матчей, в которых он забил 30 голов и сделал 6 результативных передач.