Гюндоган — о своем будущем: «Решение еще не принято, я в процессе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о своем будущем в команде.

«Решение еще не принято, я все еще в процессе выбора. У меня был контракт с «Боруссией» Дортмунд, но не более того — возвращение в бундеслигу не входит в мои планы», — приводит слова Гюндогана итальянский журналист Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 32-летнего игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне он провел 51 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач