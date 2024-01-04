«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Ван-Биссакой

«Манчестер Юнайтед» активировал возможность продления контракта с защитником Аароном Ван-Биссакой, сообщает Mail Sport. Новое соглашение с 26-летним англичанином будет рассчитано до 2025 года.

Ранее стало известно, что клуб договорился о продлении контракта с защитником Виктором Линделефом.

Ван-Биссака с 2019 года выступает за «МЮ». В этом сезоне он сыграл в 15 матчах и отметился двумя голевыми передачами.