«Манчестер Юнайтед» объявил о досрочном завершении аренды Регилона

«Манчестер Юнайтед» активировал пункт о досрочном расторжении арендного соглашения с защитником «Тоттенхэма» Серхио Регилоном, сообщается на официальном сайте манкунианцев.

«МЮ» арендовал Регилона в летнее трансферное окно. Он провел за манкунианцев 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В декабре сообщалось, что зимой 27-летнего испанца постарается арендовать дортмундская «Боруссия».

Контракт защитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.