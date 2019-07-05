"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с защитником Туанзебе

"Манчестер Юнайтед" подписал новый контракт с защитником Акселем Туанзебе, сообщается на официальном сайте клуба.

Прошлый сезон 21-летний защитник провел на правах аренды в "Астон Вилле", в составе которой провел 28 матчей в чемпионшипе. Новое соглашение с футболистом будет действовать до 30 июня 2022 года.

Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро. Ранее "МЮ" заключил новый контракт с полузащитником Андреасом Перейрой на 4 года с опцией продления еще на год.