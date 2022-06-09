«Манчестер Юнайтед» предлагает «Барселоне» 60 миллионов евро за де Йонга

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом, сообщает Marca.

По информации источника, тренер убеждает 25-летнего нидерландца перейти в английский клуб и обещает ему, что игра будет строиться вокруг него.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» предлагает каталонскому клубу 60 миллионов евро и 20 миллионов бонусами.

При этом в «Барселоне» готовы продать де Йонга, чтобы уменьшить траты на зарплаты и позволить себе трансферы новых игроков.

В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.