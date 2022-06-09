«Манчестер Сити» ищет левого защитника и замену Фернандиньо

«Манчестер Сити» приступил к поиску левого защитника и замены полузащитнику Фернандиньо, сообщает ESPN.

По информации источника, в шорт-лист английского клуба входит защитник «Брайтона» Марк Кукурелья.

Отмечается, что «Брайтон» требует за 23-летнего испанца 35 миллионов фунтов, но «Манчестер Сити» не считает такую сумму завышенной.

Также «горожане» проявляют интерес к полузащитнику «Лидса» Кэлвину Филлипсу.

При этом чемпионы Англии отказались от идеи приобретения полузащитников Френки де Йонгу из «Барселоны» и Деклана Райса из «Вест Хэма». Лондонский клуб просит за 23-летнего англичанина свыше 100 миллионов фунтов, но «голубые» считают, что это слишком дорого.