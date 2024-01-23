«Манчестер Юнайтед» поздравил Канчельскиса с днем рождения

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» поздравила с днем рождения бывшего полузащитника команды Андрея Канчельскиса.

23 января Канчельскису исполнилось 55 лет.

«Поздравляем бывшего «красного» Андрея Канчельскиса с днем рождения!» — сказано в сообщении манкунианцев.

Российский футболист выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 годы. С командой он дважды становился чемпионом Англии и по разу выигрывал Кубок английской лиги и Кубок страны.