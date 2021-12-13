«Манчестер Юнайтед» подтвердил вспышку коронавируса в первой команде
«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что в клубе случилась вспышка коронавируса. Однако точное число заразившихся не уточняется.
Все заболевшие помещены на карантин. Клуб отменил все активности в ближайшие 24 часа.
Матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Брентфордом» 14 декабря может не состояться. Клубы обсудят с лигой безопасность проведения встречи в сложившихся обстоятельствах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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