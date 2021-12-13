Джеррард рассказал о случаях заражения коронавирусом в «Астон Вилле»
Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что несколько игроков и сотрудников клуба заразились коронавирусом перед игрой 17-го тура чемпионата Англии с «Норвичем».
«В клубе есть пара случаев заражения среди игроков и персонала. Но мы постараемся наилучшим образом подготовиться к завтрашней игре», — приводит слова Джеррарда пресс-служба «Астон Виллы».
Ранее о нескольких случаях заражения коронавирусом в команде сообщили также «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме».
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